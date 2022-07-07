Вашингтон, 7 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Стороны украинского конфликта должны скорее прийти к какому-либо соглашению, в противном случае Украине грозит полное исчезновение с карты мира. Об этом отставной полковник, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил в интервью телеканалу Sky News Australia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, в Вашингтоне никто не будет требовать прекращения огня, поэтому сделать это должна Австралия. В Берлине, Париже и Лондоне всё чаще говорят, что нужно настаивать на прекращении боевых действий и достижении какого-либо соглашения.

«Это уже фактически несостоявшееся государство, оно может быть полностью стёрто с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь», — подчеркнул Макгрегор.

Мы не можем себе позволить воевать до последнего украинца, добавил он.

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