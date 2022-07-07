Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Обвинение в отношении блогера Юрия Хованского, которого ранее обвиняли в публичном оправдании терроризма, за что ему грозил реальный срок заключения, переквалифицировали на более мягкую статью, сообщил 7 июля адвокат Павел Чиков.

Юрий Хованский KirillSorokin

По его словам, 2-й Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Юрия Хованского.

«В суд обвинение поступило по части 1 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) ранее (ч.2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета), — прим. ред.), то есть по менее тяжкой статье», — уточнил адвокат, пояснив, что первоначально следствие обвиняло видеоблогера в том, что он исполнил песню про теракт на Дубровке в 2018 году, однако защита настаивала, что это событие имело место в 2012 году.

«Таким образом, срок давности за это деяние истёк, Хованский не может быть подвергнут уголовному наказанию даже в случае признания виновным», — подытожил адвокат.

Напомним, Хованский с 29 декабря 2021 года находится под запретом определённых действий, ему разрешено пользоваться интернетом. Перед этим он пять месяцев провел в СИЗО.

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