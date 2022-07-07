Калуга, 7 июля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Калужской области регистрируется около пяти тысяч инсультов в год. В этой связи, в Калужской городской клинической больнице № 2 «Сосновая роща» организован дневной стационар, в котором могут пройти реабилитацию после инсульта жители области. Об этом 7 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Admoblkaluga.ru В больнице

Полный курс реабилитации включает медикаментозное лечение, ЛФК, физиотерапию, массаж, занятия с логопедом и медицинским психологом. Реабилитация проводится по полису ОМС.

По данным Национальной Ассоциации по борьбе с инсультом (НАБИ), 31% пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в специальном уходе, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% могут вернуться к прежней полноценной жизни. Ежегодно в России инсульт переносят около 500 тысяч человек.