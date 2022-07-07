Грозный, , 10:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров получил в подарок от шестого отдельного гвардейского казачьего полка народной милиции ЛНР трофейный пулемет. Подарок был сделан в знак благодарности чеченским подразделениям и руководству Чеченской Республики за помощь в освобождении Луганской Народной Республики от «укронацистской военщины», сообщил чеченский лидер.

Рамзан Кадыров © страница Рамзана Кадырова во ВКонтакте. vk.com/ramzan

«Бойцы казачьего полка передали мне трофейный пулемет, изъятый у бандеровских вооруженных формирований в ходе одного из боестолкновений. Я благодарю ребят за столь уникальный подарок», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Кроме того, по словам главы Чечни, в ходе встречи главы ЛНР Леонида Пасечника, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова состоялось награждение почетным знаком шестого отдельного гвардейского казачьего полка народной милиции ЛНР Героя России, командира специального полка полиции имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева.

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