Бойцы казачьего полка подарили Кадырову трофейный пулемет
Грозный, 7 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил в подарок от шестого отдельного гвардейского казачьего полка народной милиции ЛНР трофейный пулемет. Подарок был сделан в знак благодарности чеченским подразделениям и руководству Чеченской Республики за помощь в освобождении Луганской Народной Республики от «укронацистской военщины», сообщил чеченский лидер.
Кроме того, по словам главы Чечни, в ходе встречи главы ЛНР Леонида Пасечника, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова состоялось награждение почетным знаком шестого отдельного гвардейского казачьего полка народной милиции ЛНР Героя России, командира специального полка полиции имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева.