Сингапур, , 10:51 — REGNUM В Сингапуре казнили путём повешения двоих осужденных за контрабанду наркотиков, один из которых являлся гражданином Малайзии. Об этом 7 июля сообщает интернет-версия местной газеты The Star со ссылкой на правозащитников.

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Отмечается, что утром 7 июля в тюрьме был приведен в исполнение смертный приговор гражданину Малайзии Калванут Сингху и гражданину Сингапура Норашари бин Гаусу, которые ранее были осуждены по одному делу о контрабанде наркотиков.

При этом ранее защита гражданина Малайзии подала петицию об отсрочке приведения приговора в исполнение, однако получила отказ.

Отметим, названные лица были арестованы в 2013 году по обвинению во ввозе в Сингапур 120,9 граммов наркотического вещества, и в 2016 году суд приговорил их по этому делу к смертной казни.