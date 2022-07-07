Элиста, 7 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 17 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 16 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 7 июля.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

На лечении в инфекционном стационаре остаются 13 ковид-пациентов, из них один человек остаётся в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 51 917 человек, выздоровели 50 937 пациентов. 843 жителя республики не смогли справиться с COVID-19.