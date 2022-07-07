Кунгур, Пермский край, 7 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В городе Кунгуре Пермского края детская забава могла обернуться ЧП на железной дороге. Двое школьников клали камни на рельсы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В дежурную часть Линейного пункта полиции на станции Кунгур 6 июля поступило сообщение от машиниста грузового поезда о том, что на 1566 километре перегона Кишерть — Шумково неизвестные кладут на рельсы посторонние предметы. Выехав на место, полицейские выявили двух детей 2013 года рождения. Школьники пояснили, что ради забавы решили положить камни на рельсы и посмотреть, что произойдет, когда поезд проедет по ним.

Со детьми провели профилактическую беседу. В отношении родителей хулиганов возбуждены административные дела.