Лондон, 7 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Более 40 министров и других служащих правительства Великобритании подали в отставку из-за разногласий с премьер-министром Борисом Джонсоном, и бывший министр юстиции Роберт Бакленд призвал Консервативную партию прекратить «этот фарс». Об этом он заявил 7 июля в интервью каналу Sky News.

Richard Townshend Роберт Бакленд

По словам Бакленда, если накануне сигнал для Джонсона еще не был настолько ясен, то утром 7 июля всё стало совершенно понятно. «У премьер-министра… нет другого выбора, кроме как покинуть свой пост», — сказал он Sky News.

«Сейчас это нереальная ситуация, — сказал он. — Это просто абсурд, и мы должны немедленно положить конец этому фарсу».

Комментарий Бакленда прозвучал в то самое время, когда все еще продолжались отставки высокопоставленных чиновников.

«Есть только одно слово, к которому [Джонсону] нужно прислушаться, — «уходи», — сказал Бакленд.

Бывший министр юстиции также сказал, что новый премьер-министр может занять свой пост в течение «шести недель или около того».

«Я думаю, что парламентские голосования можно провести до конца этого срока, а затем, если потребуется голосование членов партии, его можно провести в августе, и в сентябре у нас будет новый лидер», — предположил он.