Москва, , 10:51 — REGNUM От энергетической политики Запада страдают, прежде всего европейцы, для них речь идет о выживании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве.

Павел Завальный Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

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Депутат отметил, что никогда не мог представить, что газ будет продаваться по цене более $1000 долларов за тысячу кубометров.

«Если раньше может в первобытно-общинном строе хватало пещеры, костра, шкуры забитого мамонта для того чтобы выживать, то сейчас система энергообеспечения — это вопрос жизнеобеспечения», — сказал Завальный.

Парламентарий считает, что дальше цены только продолжат свой рост. «Я просто уверен, еще увидим совсем другие цены. И нефть за $200 долларов и газ за $4000 — $5000 за тысячу кубов», — отметил Завальный.

Также он раскритиковал действия, которые предпринимает европейская сторона в энергетике. «Та же фон дер Ляйен… Когда гинеколог управляет этим процессом и принимает такие решения, не понимая вообще что творит, это страшно вообще», — добавил он.

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