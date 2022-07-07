7 июля 2022 | Время чтения 9 мин

Наталия Николаева, , 14:06 — REGNUM В июле Чувашия задала федеральную повестку с открытием первого в России федерального мемориала в честь строителей оборонительных рубежей, связав его со Всероссийским форумом городов трудовой доблести. Эпицентром стал Козловский район, где официально представлен памятник «Строителям безмолвных рубежей», который в последующем расширится до мемориального комплекса. Главными героями мероприятия стали строители Сурского рубежа, который возводился в 1941–1942 годах для защиты Родины от фашистов в случае взятия Москвы. Трудовому фронту они отдали юность, а сейчас с болью в сердце наблюдают за тем, как России снова приходится воевать с фашизмом, и ждут, когда народы Донбасса смогут «жить свободной, хорошей, налаженной жизнью». И поддерживают Путина, «который старается за весь народ».

Строителям безмолвных рубежей

Мемориал в Чувашии стал первым в России сооружением в честь строителей оборонительных рубежей, которые возводились в годы Великой Отечественной войны для защиты стратегических центров в случае прорыва обороны Москвы.

«Главное: страна готовилась бороться и после гибели Москвы», — отмечает главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров.

Федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей» представляет собой золотой шар, символизирующий Землю с рытвинами-окопами, и 38 уходящих в небо серебряных стел разной длины, напоминающих извилистую форму окопов и траншей Сурского рубежа. Каждая стела означает 10 км линий обороны (всего в 1941–1942 годах в Чувашии было выкопано 380 км окопов и ходов сообщений). Также установлено 26 гранитных стел в честь 26 муниципалитетов Чувашии, участвовавших в строительстве рубежа. Перед памятником горит Вечный огонь. Авторами мемориала являются архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов.

Мемориал Наталия Николаева © ИА REGNUM Фрагмент мемориала «Строителям безмолвных рубежей» Наталия Николаева © ИА REGNUM

Из официальных лиц в церемонии открытия приняли участие приволжский полпред Игорь Комаров, главы Чувашии и Татарии Олег Николаев и Рустам Минниханов. Но внимание к этому событию было на самом высоком уровне: президент России Владимир Путин в своём приветственном обращении подчеркнул, что «особая, незабываемая страница нашей военной истории — строительство оборонительных рубежей вокруг крупных индустриальных центров страны».

«Два таких обвода — Сурский и Казанский — проходили по территории Чувашии», — отметил глава государства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём поздравлении отметил, что открытие мемориала в Чувашии — «важное событие» для всей страны, так как «увековечивает подвиг защитников Отечества, ковавших Победу в тылу»:

«Благодаря самоотверженному, героическому труду за три зимних месяца было построено более 380 километров Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. В мороз и непогоду, недоедая и недосыпая, женщины, старики, дети возводили заслон врагу. Всегда будем помнить об этом подвиге, ставшем примером любви к Родине».

Приветственное обращение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко тоже было эмоциональным и ярким, однако составлено так, что выходило, будто во всей Чувашии в тылу трудились 170 тыс. человек (хотя это число только мобилизованных на строительство оборонительных рубежей — а ещё работали заводы и фабрики). Численность населения республики была тогда около миллиона. «Эх, Матвиенко подвели», — шушукались представители СМИ.

«Вклад Чувашской Республики в победу над фашизмом огромен. Почти 200 тысяч уроженцев республики ушли на фронт, 170 тысяч человек трудились в тылу. Невозможно осознать, что женщины и дети в нечеловеческих условиях смогли построить 380 километров Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мы всегда будем помнить об их трудовом подвиге», — говорится, в частности, в поздравлении Матвиенко.

Валентина Матвиенко также в своём приветственном слове подтвердила, что поддерживает предложение главы Чувашии Олега Николаева «о провозглашении» 1 июля «новой памятной даты — Дня тружеников тыла». Напомним, что 1 июля 1941 года в газете «Правда» впервые появился лозунг: «Всё для фронта! Всё для победы!»

Участницы строительства Сурского рубежа Наталия Николаева © ИА REGNUM На церемонии открытия мемориала «Строителям безмолвных рубежей» Наталия Николаева © ИА REGNUM

Стоит также отметить, что открытие было зрелищным и достаточно массовым — правда, не настолько, чтоб журналистов определить в дальний «загон», разделив на федеральных и местных, что даже оператору ГТРК (ВГТРК) пришлось упорно бороться с «администраторами» действа, чтобы просто выполнить свои профессиональные обязанности.

«Спасибо, что вспомнили, а Путин — молодец»

Главными героями праздника стали участники строительства оборонительных рубежей. Трудовой фронт отнял у них юность, но тогда никто об этом не думал, и они трудились наравне со взрослыми: все знали, что нужна только Победа. При строительстве окопов им объясняли, что это делается для защиты страны, в том числе эти траншеи станут рубежом и для них самих, если случится страшное: если Москва не устоит. И женщины терпели. И верили.

Одной из героинь стала 94-летняя жительница Козловского района Раиса Егоровна Василевская (Гаврилова), которой 7 августа исполнится 95 лет. Ей было 14 лет, когда вместо больной матери её мобилизовали на строительство Сурского рубежа.

«Мама у меня сама из деревни Масловка, тогда отправили рыть окопы семь женщин и одного подростка. Её мама, моя бабушка, не могла принимать участие, она болела, и каждый день по чугуну супа варила, баню топила, чтобы вещи могли сушить, и в обнимку, говорит, в бане спали. Потом бабушка изготовила из соломы перины, дала свои старые вещи, чтобы они после работы одевали, пока другие вещи сушатся. Говорит, что было очень холодно даже пока работаешь, пар шёл по спине, а затем это всё заиндевело», — рассказывает дочь ветерана Елена Ястребова.

Раиса Егоровна Василевская (Гаврилова) Наталия Николаева © ИА REGNUM Раиса Егоровна Василевская (Гаврилова) Наталия Николаева © ИА REGNUM

Раиса Егоровна с теплотой отмечает, что о них вспомнили, когда Олег Николаев стал «президентом Чувашии»:

«Он вспомнил, спасибо! Кто-то, наверное, подсказал ему, что чувашский народ готовился».

Но и после Сурского рубежа их круглосуточный труд не прекращался. Её отправили в Ибресинский район на лесоповал.

«Мама говорит, что обещали через месяц замену послать, но не послали. В итоге через три месяца фуфайки у девушек все рваные стали, три месяца в бане не мылись — вши, гниды появились. Потом они с девчонками сели на поезд и вернулись домой, проехав 200 км. Рассказывали, что так замёрзли и обморозили ноги, стоя на подножке поезда, потом шагать не могли. Их на другой же день в сельсовет вызвали, при этом новый председатель говорил на русском языке, и его могла понять только моя мама, так как училась в школе. Её обвинили в том, что она «главарька беглецов», и грозили арестом. Мама сначала онемела, а потом сказала: «Посмотрите, какие мы все рваные, драные, голодные, вы смену не послали». В итоге им дали неделю отдыха и снова отправили на лесоповал», — рассказывает дочь ветерана.

Елена Ястребова также сообщила, что несмотря на возраст, её мама «очень продвинутая», постоянно отслеживает новостную ленту, чтобы быть в курсе, «что, где и как происходит»:

«Даже бывает, что мне некогда смотреть и слушать новости, так она конспектирует, а потом со мной политинформацию проводит. Газету читает от корки до корки, потом мне рассказывает».

Гранитные стелы в честь 26 муниципальных образования, жители которых участвовали в строительстве оборонительных рубежей Наталия Николаева © ИА REGNUM После открытия мемориала Наталия Николаева © ИА REGNUM

Раиса Егоровна сообщила, говоря о ситуации на Украине, что ждёт окончания спецоперации России:

«Я жду только, когда Россия поможет народу Донбасса, чтобы они начали жить свободной, хорошей, налаженной жизнью. Путин — молодец, помогает нашему дружественному народу, старается за весь народ. Он любит весь народ, все нации, все национальности, но особенно хочет спасти русский народ, который живёт на Украине в таких тяжёлых условиях жизни».

По секрету Елена Ястребова призналась, что хочет сделать маме сюрприз на её 95-летие, организовав мероприятие с приглашением гостей в кафе.

«Главу пригласите? А вдруг придёт?» — интересуются журналисты.

«Да, вдруг…» — загадочно улыбнулась дочь ветерана.

Рыли в 45-градусный мороз, так как войны не хотели

96-летняя Феоктиста Григорьевна Пронюхина осталась единственная из бригады в 36 человек, в составе которой она рыла сначала противотанковые рвы, а затем землянки на Сурском рубеже:

«Нам говорили, что к Москве подходит враг, и очень торопили с рытьём. Работали даже в 40-градусный мороз. Даже 5−6 дней стояли 45-градусные холода, но работа всё равно не прекращалась. Войны мы не хотели, поэтому работали по 12 и более часов. Не хочу войну, не хочу фашистов».

Ветеран рассказывает, что подростки и взрослые работали наравне, тогда и «вся юность прошла». По её словам, сейчас вырытые ими землянки не сохранились, так как их «деревенские жители на дрова потом перетаскали»:

«Место, наверное, сохранилось. Мы сходили с друзьями, но не нашли, так как уже всё обросло… Больно нас, тружеников тыла, не вспоминают, а сейчас хочется сказать спасибо, что вспомнили. Сегодня радостно, хорошо».

Феоктиста Григорьевна Пронюхина Наталия Николаева © ИА REGNUM Феоктиста Григорьевна Пронюхина Наталия Николаева © ИА REGNUM

Феоктиста Григорьевна также сказала, что следит за проведением спецоперации России на Украине:

«Слежу, переживаю, Путина поддерживаю. Из Украины во время Великой Отечественной войны и жителей, и предприятия эвакуировали к нам, они пели тогда по-другому, а сейчас врагами стали».

Послесловие

К строителям Сурского рубежа подходили и обычные граждане. Они благодарили бойцов трудового фронта, с восхищением глядя на их натруженные, испещрённые «окопами» руки и светлые глаза.

«От нашего поколения хочется передать слова благодарности. На тружеников тыла обращают не так много внимания, как на солдат. Я горд, что наконец и мои бабушки и тёти в вашем лице, которые также работали в годы войны, наконец получили вознаграждение за героизм, о котором действительно долго молчали. Это дань истории, дань памяти, это действительно героический труд», — сказал один из жителей республики, трепетно ветерана взяв за мозолистые руки.

Отметим, что в 1941–1942 годах Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод ежедневно вручную строили до 110 тыс. жителей Чуваши. Всего на стройку, которая до сих пор является самой масштабной и народной в республике, было мобилизовано 170 тыс. человек, что составляло на тот момент треть трудоспособного населения Чувашии (в возрасте с 17 до 54 лет).