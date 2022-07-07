Москва, , 10:48 — REGNUM С осени 2022 года Россия, скорее всего, столкнется с относительным дефицитом ряда потребительских товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«В России последние месяцы падало потребление целого ряда товаров, — отметил он. — На этот процесс накладываются и обычные для потребительского рынка сезонные изменения. Так, несмотря ни на какие санкции, летом гражданин России едет отдыхать. Правда, теперь в основном внутри государства. Однако уход ряда крупных торговых сетей из России эту же активность неминуемо сократил, так как многие товары мы привыкли приобретать именно там».

По словам Строганова, если не произойдет каких-то непредсказуемых и значимых событий в России и мире, то на потребительском рынке до середины-конца августа 2022 года будет относительное затишье.

«Потом родители школьников начнут закупаться учебными принадлежностями, одеждой и обувью в товарных количествах. Плюс граждане начнут массово возвращаться в города. Этот всплеск сменится обычным падением с середины сентября до примерно начала декабря, когда начнется предновогодний бум, — сказал Строганов. — Насколько в этом году крупные сети смогут поддерживать потребительский рай скидками и акциями, сказать невозможно, так как у большинства крупных ритейлеров может просто не хватить товаров для такой деятельности. Можно предположить относительный дефицит на ряд потребительских товаров с осени 2022 года. Если сети успеют переориентироваться на поставщиков из Индии, Китая и Вьетнама, то мы увидим в магазинах новые бренды».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, падение потребительского спроса назвали одним из тех факторов, которые тормозят рост инфляции в РФ.

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