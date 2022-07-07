Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 7 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Новый корпус Климовской школы-интерната открыт в Брянской области 6 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Телеграм-канал Александра Богомаза Новый корпус школы-интерната в Климово

В учреждении обучаются и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с особенностями здоровья. Строительство объекта начиналось ещё в 2007 году, а в 2012 году работы были остановлены в связи с прекращением действия мероприятий федеральной программы. В 2019 годы все расходы взял на себя областной бюджет. Кроме спален и учебных помещений для детей оборудован современный медицинский блок, благоустроена территория.

«То, что я сегодня увидел в школе в Климово, меня поразило до глубины души. Здесь находятся дети, которые мало того, что лишены ласки и тепла родителей, так ещё имеют и какие-то заболевания. Очень тронуло то, с какой теплотой и заботой преподаватели, педагоги говорят о своих воспитанниках, а дети называют их всех мамами. Это дорогого стоит! У людей, которые здесь работают, тёплое сердце, и они к детям относятся, как к своим. А мне приятно, что мы, власть, создали условия и для детей, и для работников, и выполняем такую очень важную государственную миссию!» — отметил на открытии корпуса 6 июля глава региона.

В школе сейчас обучаются и живут 62 ребёнка из различных районов Брянской области.