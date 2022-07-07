Лос-Анджелес, США, , 10:47 — REGNUM Адвокат актёра Арми Хаммера высказался о фотографии листовки, появившейся в Сети, на которой якобы указано, что артист работает консьержем в одном из отелей на Каймановых островах. Об этом 7 июля пишет Variety.

Арми Хаммер и Галь Гадот Кадр из фильма «Смерть на Ниле»

На листовке от лица Хаммера говорится: «Я ваш личный консьерж, и я здесь, чтобы помочь вам получить самое лучшее от вашего отпуска». По словам Эндрю Бреттлера, снимок является подделкой.

Как отмечает Variety, один из работников отеля, где часто отдыхает Арми Хаммер, подтвердил существование листовки. Однако, по его словам, её в шутку сделали сотрудники, с которыми артист состоит в дружеских отношениях.

Ранее западные СМИ сообщили о том, что стриминговый сервис Discovery Plus работает над созданием криминального сериала о предполагаемых преступлениях актёра Арми Хаммера и его семьи. Предварительное название шоу — «Дом Хаммера».

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