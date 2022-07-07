Москва, , 10:47 — REGNUM В большинстве стран с инфляционным таргетированием инфляция уже второй год превышает плановые значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Инфляция Picserver.org

«Глобальная инфляция сеет неопределенность, — сказала она. — Ее причина — высокая закредитованность (в первую очередь ипотека), сбои в цепочках поставок и растущие цены на сырьевые товары. Как и в случае с продовольствием, нехватка энергоресурсов приводит к перенасыщению рынка и быстрой инфляции, поскольку игроки конкурируют в сужающемся пространстве. Любые попытки обеспечить собственную безопасность усиливают давление на глобальное предложение и усугубляют рост цен, а отказ от одного вида топлива, например газа, влияет на мировые цены на другие виды энергии».

По ее словам, в большинстве стран с инфляционным таргетированием инфляция уже второй год превышает плановые значения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов рассказал о причинах роста глобальной инфляции.

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