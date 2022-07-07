Лаганский район, Калмыкия, 7 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Лаганском районе Калмыкии возбуждено уголовное дело после гибели ребёнка в водоёме. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 7 июля.

ru.torange.biz Уголовное дело

Трагедия произошла днём 6 июля. По версии следствия, 11-летний мальчик вместе с тренером — педагогом дополнительного образования МБОУ «Мечта», по пути из Тольятти на спортивные сборы в Адыгею заехали в село Джалыково. Мальчик утонул в необследованном и непроверенном водоёме — Михайловском канале.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.