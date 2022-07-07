Якутск, , 10:44 — REGNUM Жителей Якутска, видевших, как грузовик задавил ребёнка на перекрёстке, просят обратиться в правоохранительные органы. Свидетелей смертельного ДТП ищет следственное управление СК РФ по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Сбитый велосипед Olgierd Rudak

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Ребёнок погиб 5 июля под колёсами грузовика НЕФАЗ, за рулём которого был 46-летний мужчина. Мальчику было 13 лет. Он пересекал дорогу на велосипеде на разрешающий сигнал светофора, большегруз поворачивал направо. Машина задавила ребёнка несмотря на то, что у него было преимущественное право проезда.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего следователь просит откликнуться очевидцев ДТП — пешеходов, водителей, а также владельцев транспортных средств, в салонах которых установлены видеорегистраторы, зафиксировавшие момент автоаварии», — отметили в следственном комитете.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в крови водителя грузовика был обнаружен алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»).