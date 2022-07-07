Кабул, 7 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Офис бывшего президента Афганистана Хамида Карзая связался с Afghanistan International и сообщил, что слова Карзая были искажены сетью «Аль-Арабия», и он не говорил, что нет необходимости в разделении власти в стране.

Афганистан

Напомним, «Аль-Арабия» процитировала Хамида Карзая и написала, что до тех пор, пока правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признаётся народом, нет необходимости разделять власть.

Это заявление было опубликовано Afghanistan International со ссылкой на «Аль-Арабию», что вызвало широкую реакцию. Офис Карзая сообщает, что направил в «Аль-Арабию» письмо с требование опровержения.

Бывший президент Афганистана, который, как сообщается, находится под домашним арестом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в последние несколько месяцев неоднократно настаивал на проведении Лойя джирги. Карзай заявляет, что для решения афганского кризиса необходим национальный диалог.