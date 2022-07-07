Североморск, Мурманская область, , 10:43 — REGNUM Спасательное буксирное судно «Звёздочка» Беломорской военно-морской базы и гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» Арктической океанографической экспедиции, помимо решения основных задач участвовавшие в комплексной экспедиции Северного флота (СФ) и Русского географического общества (РГО) «Помни войну», вернулись в пункты постоянного базирования. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Оба судна были задействованы на этапах экспедиции «Горло Белого моря» и «Баренцево море».

пресс-служба СФ «По результатам проведённых исследований, спасательное буксирное судно «Звёздочка» визуально обследовало ранее не показанное на картах небольшое судно, обнаруженное гидрографами Беломорской военно-морской базы с малого гидрографического судна ГС-297 месяц ранее, а гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» выявило на дне останки двух среднетоннажных судов длиной 70 и 60 метров, также ранее отсутствовавших на картах».

Предполагается, что одно из обнаруженных на дне судов погибло ещё в годы Первой Мировой войны. Второе может оказаться транспортом «Индуна», который входил в состав следовавшего в Мурманск в годы Великой Отечественной войны полярного конвоя PQ-13, торпедированный немецкой подводной лодкой.

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» в ходе плавания также провело комплекс исследований параметров морской воды и форм рельефа дна.

Пополнив запасы «Ромуальд Муклевич» продолжит поиски судов конвоя PQ-17 по плану этапа «Новая Земля».

Как сообщало ИА REGNUM, воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища в июне прошли летнюю морскую практику на Северном флоте. В ходе практики часть нахимовцев вышла в Кольский залив на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич» в рамках Комплексной экспедиции СФ и РГО «Помни войну».

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