Псков, 7 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Псковская область получит из федерального бюджета 100 млн рублей на создание историко-патриотического лагеря. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе региона.

Pskov.ru Герб Псковской области

Организацию лагеря поддержал президент РФ Владимир Путин, открывая мемориал «Князь Александр Невский с дружиной» в 2021 году. Теперь же председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении необходимых средств.

Историко-патриотическая площадка появится на базе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Печорах. Будут осуществляться также выезды участников в деревню Самолва Гдовского района.

Новый лагерь примет более тысячи детей из регионов России. Лекции и занятия в различных форматах будут вести эксперты и спикеры. Площадка будет принимать не менее 10 смен.

Отметим, что расположение вблизи Самолвы выбрано не просто так. В деревне открыт мемориал «Князь Александр Невский с дружиной». Открытие было приурочено к 800-летию со дня рождения князя.