Нижний Тагил, Свердловская область, 7 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области врач отказался помочь женщине, которую покусала собака. Об этом пишут СМИ.

В больнице

Инцидент произошёл в одном из травмпунктов. По словам пострадавшей, медик не только не помог, но ещё и нахамил ей и угрожал судом. Гражданка была вынуждена обратиться в другой травмпункт, и там ей оказали помощь, сообщает издание «Между строк».

Представители руководства больницы уже заявили журналистам, что проводят внутреннюю проверку. Также ситуацией заинтересовались в областном минздраве.