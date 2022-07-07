Париж, , 10:42 — REGNUM Топливная надбавка для работников со скромным доходом и крупных перевозчиков во Франции будет введена в действие с 1 октября, а скидка в размере 18 центов на литр топлива исчезнет в конце года. Об этом, как передает BFM TV, заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

Эта надбавка будет предназначена для французов со скромным доходом, вынужденных использовать свои транспортные средства для поездок на работу.

«Мы заменим 18 центов, которые будут сокращены до16,12,10 центов, мы будем делать это очень постепенно, но к концу года больше не будет скидки на топливо, и с 1 октября, в любом случае, это предложение, которое мы делаем, мы вводим в действие. Эта надбавка должна выплачиваться работникам», — заявил министр экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический гигант TotalEnergies объявил, что уступил свою 20-процентную долю в месторождении Харьяга российской компании «Зарубежнефть».

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