Веллингтон, 7 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн предупредила Запад, чтобы он не рассматривал то, что Россия делает в отношении Украины как более масштабную битву между «автократией и демократией», отметив, что это может подорвать усилия, направленные на то, чтобы Китай помог усилить «давление» на Москву. Об этом 7 июля сообщила радиостанция ABC.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

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Джасинда Ардерн отметила в ходе своего выступления в Институте Лоуи, что действия России являются «морально несостоятельными», которая требовала решительного международного ответа.

Однако она предостерегла от того, чтобы придавать конфликту суровые идеологические значения, заявив, что важно собрать широкую международную коалицию стран, включая Китай, для «противодействия России».

«Давайте не будем предполагать, что Китай как член Совета Безопасности [ООН] не играет роли в оказании давления [на Россию]», — сказала новозеландский премьер-министр.