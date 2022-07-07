Луганск, 7 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Верховный суд Луганской Народной Республики признал виновным жителя Луганска в государственной измене, приговорив его к 12 годам лишения свободы. Об этом июля сообщает Генпрокуратура ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

В суде установлено, что подсудимый с мая по август 2019 года и в декабре 2020 года с территории станицы Луганской фиксировал расположение воинских подразделений Народной милиции ЛНР и передвижения военной техники с целью передачи сведений разведке иностранного государства. В качестве вознаграждения он получал право на беспрепятственное перемещение принадлежащего ему товара через контрольно-пропускной пункт.

«В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся», — отметили в прокуратуре.