Рязань, 7 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Почти на 30 вопросов жителей ответил во время прямого эфира в социальных сетях врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Все конкретные задачи взяты в работу, пообещал он подписчикам.

Цитата из видео Прямой эфир Павла Малкова

Первый эфир прошёл 6 июля. Рязанцы спрашивали о достижениях врио на прошлой работе, стратегии развития региона, подняли темы уборки мусора и неприятных запахов в черте города, жаловались на нехватку парковок и школ.

«Для меня это первый такой опыт. Будем совершенствоваться, проработаем организационные моменты и вопрос технического обеспечения. Буду и дальше использовать этот формат обратной связи с жителями. Все конкретные задачи взял в проработку. Дал поручения по их решению. Что касается системных проблем, то здесь требуется время и опять-таки системный подход. Будем их решать», — поделился руководитель ощущениями от эфира в телеграм-канале.

На прямую линию поступило свыше двух тысяч комментариев.