Нальчик, , 10:38 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вынесен приговор лидеру преступного сообщества, которое занималось переделкой охолощенного оружия в боевое. Нальчикский городской суд признал виновным в незаконном обороте оружия 28-летнего А. Ахмедова. По решению суда он лишен свободы сроком на три с половиной года с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Оружие Pixabay.com

Межрегиональная организованная преступная группа в 2020–2021 г. г. занималась переделкой оружия для последующей его перепродажи. В ходе оперативной работы сотрудники МВД и ФСБ изъяли из гражданского оборота 11 единиц огнестрельного оружия, пригодного к стрельбе боевыми патронами, а также свыше 500 патронов различного калибра и гранату.

Кроме того у подозреваемых были изъяты приспособления для переделки оружия и наркотические вещества.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению оружия