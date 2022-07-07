Нальчик, 7 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии вынесен приговор лидеру преступного сообщества, которое занималось переделкой охолощенного оружия в боевое. Нальчикский городской суд признал виновным в незаконном обороте оружия 28-летнего А. Ахмедова. По решению суда он лишен свободы сроком на три с половиной года с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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Межрегиональная организованная преступная группа в 2020–2021 г. г. занималась переделкой оружия для последующей его перепродажи. В ходе оперативной работы сотрудники МВД и ФСБ изъяли из гражданского оборота 11 единиц огнестрельного оружия, пригодного к стрельбе боевыми патронами, а также свыше 500 патронов различного калибра и гранату.

Кроме того у подозреваемых были изъяты приспособления для переделки оружия и наркотические вещества.