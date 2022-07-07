Оренбург, 7 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Оренбурге охранное предприятие привлекли к административной ответственности за коммерческий подкуп, сообщили в областной прокуратуре.

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Установлено, что замдиректора охранного предприятия, действуя в интересах организации, перечислил инспектору отдела лицензионно-разрешительной работы регионального Управления нацгвардии 43 тыс. рублей. Взятка предполагала в ответ общее попустительство по службе. За получение взятки экс-сотрудник ведомства осуждён к реальному лишению свободы.

В отношении охранного предприятия возбудили административное дело за коррупционное правонарушение. Суд признал юрлицо виновным и оштрафовал на 500 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.