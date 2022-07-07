Иркутск, 7 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Минтруд Иркутской области провел анкетирование более пяти тысяч предприятий по вопросам введения ограничительных мер в отношении России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Исследования показали, что значительных кадровых изменений в организациях не запланировано, заработная плата выплачивается своевременно, сообщает 7 июля телеграм-канал правительства региона.

Показатель численности безработных граждан и уровня регистрируемой безработицы аналогичен началу года и составляет — 1%.

«Массового высвобождения работников в Иркутской области нет. Мы продолжим мониторить ситуацию, чтобы оперативно реагировать на любые ее изменения», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Приангарья известили о том, что торговые объекты региона работают в штатном режиме, спрос на товары первой необходимости стабилизировался.

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