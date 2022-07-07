Лондон, 7 июля 2022, 10:36 — REGNUM Министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс подал в отставку, передав прошение премьер-министру Борису Джонсону.
Как сообщало ИА REGNUM, многочисленные отставки в британском правительстве связывают со чередой скандалов, в котором оказались замешаны Джонсон и его подчиненные. Последним таким инцидентом стал пьяный дебош заместителя главного управляющего делами правительства страны Кристофера Пинчера в лондонском клубе «Карлтон».
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