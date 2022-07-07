Лондон, 7 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс подал в отставку, передав прошение премьер-министру Борису Джонсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«С сожалением я должен уйти в отставку из правительства… Я пришел к выводу, что правильным решением для нашей страны и партии будет ваш уход с поста лидера партии и премьер-министра. Я надеялся, что вы сделаете это раньше по собственной воле. Но, так как стало ясно, что вы намерены остаться, я не могу продолжать служить в вашей администрации», — написал Хайндс в Twitter, прикрепив копию прошения.

Как сообщало ИА REGNUM, многочисленные отставки в британском правительстве связывают со чередой скандалов, в котором оказались замешаны Джонсон и его подчиненные. Последним таким инцидентом стал пьяный дебош заместителя главного управляющего делами правительства страны Кристофера Пинчера в лондонском клубе «Карлтон».

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