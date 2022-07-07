Уфа, 7 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Башкирии прошло награждение лиц, ответственных за реализацию и пропаганду комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в республике. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Gto.ru Значок ГТО

Заместитель премьер-министра правительства региона Ирек Сагитов напомнил, что 2021 год прошёл под эгидой празднования 90-летия всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». По результатам прошлого года Башкирия заняла 20-е место среди субъектов Российской Федерации.

«В этом, конечно, несомненная заслуга тех, кто находится в этом зале», — приводит пресс-служба слова вице-премьера.

Сообщается, что председатель попечительского совета «Военно-спортивного фонда — Башкортостан», герой России Умарпаша Ханалиев высоко оценил работу, проводимую по развитию комплекса ГТО в регионе.

«Сдача нормативов ГТО становится уже нормой жизни. Сегодня с уверенностью могу сказать, что все функционеры, которые добровольно взялись за эту работу стали очень успешными. Сегодняшнее награждение, несомненно, является частью цикла мероприятий, которые направлены на продвижение и развитие ГТО в республике», — заявил он.

Отмечается, что по результатам первого квартала 2022 года свыше 25 тысяч человек приняли участие в тестировании нормативов комплекса ГТО в Башкирии, в том числе 3 444 человека выполнили нормативы на знаки отличия ГТО: на золотой знак — 3 224 человека, на серебряный — 131 человек, на бронзовый — 89 человек.