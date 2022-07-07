Благовещенск, , 10:34 — REGNUM Возглавлявшая город Сковородино в Амурской области женщина будет отвечать перед судом по обвинению в мошенничестве. Через знакомую и предпринимателя с помощью фиктивных документов экс-мэр присвоила себе из бюджета 230 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Подозреваемая в мошенничестве Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

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Чиновницу обвиняют по двум эпизодам. По версии следствия, в августе 2018 года она по договорённости со своей знакомой якобы закупила пиломатериалы для администрации города и получила за них 60 тыс. рублей. В декабре того же года экс-глава города составила фиктивный договор на установку в Сковородино иллюминации, перечислила индивидуальному предпринимателю за эти работы 170 тыс. рублей, а затем он передал деньги ей.

Дело возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество по предварительному сговору с использованием своих служебных полномочий»). Обвинительное заключение по нему утверждено и будет передано в Благовещенский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель отдела по борьбе с экономическими преступления и противодействию коррупции УМВД России по Амурской области брал от жителей Благовещенска крупные суммы за обещания решить их проблемы, используя своё служебное положение. Оказывать им помощь он не планировал, и теперь его будут судить за мошенничество.