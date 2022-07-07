Ртищево, Саратовская область, 7 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Саратовской области 34-летнего мужчину признали виновным в смерти сожительницы. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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В одном из частных домовладений в городе Ртищево проживали 34-летний мужчина и 41-летняя женщина. Ранее сожитель во время ссоры сломал женщине челюсть, за что был привлечен к ответственности. Пара на какое-то время рассталась. Затем они снова стали жить вместе.

Вечером 20 июня 2021 года сожители употребляли спиртное. Мужчина указал сожительнице, чтобы она стала меньше пить. Она вспылила и нецензурно выразилась в адрес мужчины. В ответ он нанес ей множественные удары кулаками по голове, телу. рукам и ногам. Затем пара уснула. На следующий день мужчина обнаружил сожительницу мертвой.

Причиной смерти женщины стала тупая травмы головы.

Ранее ИА REGNUM сообщало в Саратове мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался с сожительницей. Во время ссоры он нанес женщине не менее 53 ударов ногами и руками, а также различными частями топора по голове, телу, верхним и нижним конечностям. Женщина от полученных ранений скончалась на месте.

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