Москва, , 14:44 — REGNUM Вступление Швеции и Финляндии в НАТО усложнит ситуацию в Балтийском и Арктическом регионе. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев во время брифинга.

МИД России Santiago Casuriaga

«Хельсинки и Стокгольм должны понимать, что присоединение к Североатлантическому блоку усугубит обстановку на Балтике и в Арктике», — сказал Зайцев.

Он отметил, что Швеция и Финляндия позволили вовлечь себя в геополитическую игру против России. Таким образом, из-за расширения НАТО регион может стать ареной опасного противостояния.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что послы всех 30 стран НАТО подписали протокол о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Это означает, что Швеция и Финляндия теперь официально является «приглашенными членами».

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