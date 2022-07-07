Канберра, , 10:37 — REGNUM Аэропорты по всей Австралии приближаются к пределу своих возможностей из-за нехватки персонала, неспособного удовлетворить спрос со стороны путешественников, которые в большей степени начали пользоваться услугами авиатранспорта в связи с недавним началом школьных каникул. Об этом 7 июля сообщил телеканал Nine News.

В аэропорту Skitterphoto

Каждое утро в крупных аэропортах Австралии формируются огромные очереди, а рейсы ежедневно отменяются или задерживаются.

Ник Макинтош из Профсоюза транспортных рабочих сказал, что эта проблема возникла еще до увольнений в эпоху пандемии.

«Пятнадцать лет назад многие из этих вакансий, в частности работа с багажом, были востребованными, желанными … Люди хотели быть там на протяжении всей своей трудовой карьеры, потому что это была работа на полный рабочий день и с разумной оплатой», — рассказал он в эфире Nine News.

Сейчас, по его словам, авиаперевозчики предпочитают нанимать грузчиков только на условиях неполного рабочего дня.