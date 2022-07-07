Газни, Афганистан, , 10:32 — REGNUM В уезде Навур афганской провинции Газни сильное наводнение в местности «Вар Кала», которое стало результатом проливных дождей, привело к уничтожению сельскохозяйственных угодий и гибели домашнего скота. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Поле зерновых Светлана Шаповалова

Один из жителей «Вар Кала» сообщил, что из-за паводка были уничтожены посевы, погибло около двухсот овец и 30 голов крупного рогатого скота. По словам источника, разрушено 60 жилых домов и 30 сельскохозяйственных колодцев.

Официальные источники пока не опубликовали статистику ущерба от стихийного бедствия. Местные жители говорят, что наводнение, невиданное за последние пятьдесят лет, застало жителей «Вар Кала» врасплох.

Департамент метеорологии предупреждал о возможности дождей и наводнений, а также сильных ветров в 15 провинциях страны. Согласно сообщению этого департамента, в эти дни возможны сильные дожди наводнения в провинциях Газни, Забуль, Кабул, Кунар, Логар, Лагман, Нангархар, Пактика, Пактия и Хост.

Также департамент метеорологии сообщил, что возможны сильные ветры и пыльные бури в провинциях Бадгис, Балх, Герат, Нимроз и Фарах.