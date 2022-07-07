Штат Калифорния, США, , 10:30 — REGNUM Кеннет Петти, супруг рэп-исполнительницы Nicki Minaj, будет отбывать срок за отказ регистрироваться в качестве сексуального преступника в Калифорнии (США). Об этом 7 июля пишет TMZ.

Nicki Minaj Цитата из клипа Nicki Minaj под названием Anaconda

Суд приговорил 44-летнего Петти к одному году домашнего ареста, трём годам условно и штрафу в размере $55 тыс. Супруг артистки признал себя виновным еще в сентябре 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что Петти был осуждён за изнасилование ещё в 1994 году в Нью-Йорке — тогда он отсидел в тюрьме более четырёх лет. Когда он переехал в Калифорнию, он не стал регистрироваться в реестре осуждённых за сексуальное преступление, и тогда полиция арестовала его.

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