В Сиднее погода постепенно приходит в норму
Сидней, Австралия, 7 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Нового Южного Уэльса Доминика Перротте, погодные условия в штате и вокруг крупнейшего мегаполиса Австралии Сиднея и его окрестностей продолжают улучшаться. Об этом он заявил 7 июля на пресс-конференции, передает телеканал NineNews.
В то же время Перотте отметил, что на территории пострадавших от наводнений районов сохраняются 36 постановлений об эвакуации, которые необходимо соблюдать.
«Если эти предупреждения об эвакуации действуют, пожалуйста, приготовьтесь к своему отъезду», — сказал он.
Отмечаются, что нынешние приказы спасательных служб об эвакуации затрагивают 60 000 человек.
Перотте также отметил, что за последние 24 часа экстренные службы провели как минимум 50 спасательных операций.