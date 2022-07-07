Сидней, Австралия, 7 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Нового Южного Уэльса Доминика Перротте, погодные условия в штате и вокруг крупнейшего мегаполиса Австралии Сиднея и его окрестностей продолжают улучшаться. Об этом он заявил 7 июля на пресс-конференции, передает телеканал NineNews.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

В то же время Перотте отметил, что на территории пострадавших от наводнений районов сохраняются 36 постановлений об эвакуации, которые необходимо соблюдать.

«Если эти предупреждения об эвакуации действуют, пожалуйста, приготовьтесь к своему отъезду», — сказал он.

Отмечаются, что нынешние приказы спасательных служб об эвакуации затрагивают 60 000 человек.

Перотте также отметил, что за последние 24 часа экстренные службы провели как минимум 50 спасательных операций.