Сыктывкар, , 10:29 — REGNUM Медучреждения Коми возвращаются к оказанию плановой медицинской после снятия антиковидных ограничений, сообщает республиканский минздрав.

Койки Mos.ru

В городской больнице Эжвинского района сократили коронавирусные койки и перешли на обычный режим работы. Таким образом, в городе освободились еще более сотни больничных мест. С сегодняшнего дня в терапевтическом корпусе Эжвинской больницы развернуто неврологическое отделение на 40 коек для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и терапевтическое отделение на 60 мест для пациентов с соматическими патологиями. Также продолжает работу недавно открытое реабилитационное отделение на 60 коек для жителей Коми, которые перенесли среднетяжелую и тяжелую формы коронавирусной пневмонии.

«Пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 будут госпитализироваться в Республиканскую инфекционную больницу», — уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми отменили ряд антиковидных ограничений, включая обязательное соблюдение масочного режима.