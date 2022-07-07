Брюссель, , 10:29 — REGNUM Накануне в Брюсселе состоялось 18-е ежегодное заседание Комитета сотрудничества ЕС и Узбекистана, Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Делегации Европейского Союза в Узбекистане. В ходе заседания стороны рассмотрели развитие двусторонних отношений за последний год и перспективы на предстоящий год.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЕС поднял вопрос о недавних насильственных событиях в Каракалпакстане и призвал к скорейшему проведению независимого расследования обстоятельств протестов. ЕС подчеркнул важность защиты права на мирные демонстрации. Стороны также обсудили российское вторжение в Украину и его последствия в регионе и во всем мире», — говорится в сообщении.

Сообщается, что встреча также предоставила возможность обсудить торгово-экономические отношения, включая членство Узбекистана в схеме GSP+ ЕС; техническое сотрудничество и поддержка ЕС стратегии развития Узбекистана; сотрудничество в энергетическом секторе с упором на устойчивость и экологический переход; права человека и основные свободы, особенно в отношении конституционной реформы и реформы Уголовного кодекса Узбекистана; и региональная ситуация в Центральной Азии, включая ситуацию в Афганистане.