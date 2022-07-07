Москва, 7 июля 2022, 10:31 — REGNUM Отказ западных стран ответить на требования России по безопасности привел к нынешнему конфликту на Украине, отметил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Таким образом он прокомментировал заявление Канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности Берлина предоставить гарантии безопасности Украине на время после военных действий.
По словам сенатора, Киеву в ближайшее время на них рассчитывать не стоит.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что гарантии безопасности, которые ряд стран готов предоставить Украине, не должны быть аналогичны положениям статьи Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО.
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