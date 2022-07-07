Москва, 7 июля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Отказ западных стран ответить на требования России по безопасности привел к нынешнему конфликту на Украине, отметил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков Алексей

Таким образом он прокомментировал заявление Канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности Берлина предоставить гарантии безопасности Украине на время после военных действий.

По словам сенатора, Киеву в ближайшее время на них рассчитывать не стоит.

«Прежде он (киевский режим) должен заключить мир. Но главное — не гарантии безопасности для Украины, а гарантии безопасности для России со стороны Запада. Отказ дать такие гарантии и привел к нынешнему столкновению», — написал Пушков в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что гарантии безопасности, которые ряд стран готов предоставить Украине, не должны быть аналогичны положениям статьи Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО.

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