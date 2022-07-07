Аделаида, Австралия, 7 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Аборты больше не будут фигурировать в уголовном кодексе Южной Австралии. Это произошло более чем через год после принятия закона о декриминализации этой процедуры. Об этом 7 июля сообщил телеканал Nine News.

St. Johann Карта Австралии с подписями штатов

Спустя более 15 месяцев после принятия парламентом штата специального закона еще в 2021 году, 7 июля он, наконец, вступил в силу.

Западная Австралия в настоящее время является единственным штатом в Австралии, в котором аборты еще не декриминализированы должным образом, а доступ к абортам регулируется как исключение из уголовных законов об абортах.

Адрианна Уолтерс, заместитель юридического директора Центра прав человека, сказала, что день 7 июля был «историческим».

»Закон, вступивший в силу, представляет собой огромную победу права всех людей решать, как поступать со своим собственным телом», — сказала Уолтерс перед журналистами.