Пекин, 7 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. На протяжении менее чем двух недель государственным управлением по делам иммиграции КНР совместно с китайской полицией были задержаны почти 1,5 тыс. подозреваемых в контрабанде и других трансграничных преступлениях. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба названного китайского управления.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В сообщении, которое приводит ТАСС, отмечается, что с начала т. н. «стодневной операции», в ходе которой был усилен пограничный режим, сотрудники управления арестовали 1461 подозреваемого в совершении уголовных трансграничных преступлений.

Также указывается, что с момента начала операции 25 июня по 6 июля китайскими иммиграционными органами были раскрыты 735 уголовных дел и уничтожена 21 группировка преступников, включая двух главарей преступных организаций контрабандистов.

При этом уточняется, что эта операция проводится «в соответствии с единым планом, в ходе реализации которого ужесточается пограничный контроль в пунктах пропуска на границе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы остановить спецоперацию на Украине.