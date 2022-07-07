Иркутск, 7 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. На всем протяжении Байкальского тракта появится освещение: в этом году его установят на отрезках, протяженностью 11,7 км. Работы начнут 11 июля, сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области Байкальский тракт

«Байкальский тракт — это дорога с высокой интенсивностью движения, которая ведёт на озеро Байкал, по ней ездят много туристов и местных жителей должен стать образцовой дорогой Иркутской области и ориентиром для капитальных ремонтов, строительства и реконструкции остальных дорог региона», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В следующем году обустройство освещения проведут на участке с 21 по 29 км, где начнется реконструкция. Затем освещение появится на отрезках с 35,1 — 51,4 км и с 62,6 до 70,3 км.

Сейчас освещение установлено на участках общей протяженностью 18,7 км. Это реконструированный отрезок с 8 до 21 км и территории поселков Бурдаковка и Большая Речка.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в Иркутской области осуществляется капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу. Из бюджетов всех уровней на работы выделено 1,4 миллиарда рублей.

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