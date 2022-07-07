Сеул, 7 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Компания Samsung Electronics сообщила о несколько меньшей, чем ожидалось, операционной прибыли во втором квартале, поскольку рост инфляции привел к снижению потребительского спроса на мобильные телефоны и другие электронные гаджеты, сообщает 7 июля Financial Times.

Buybackworld.com Компания Samsung

Операционная прибыль крупнейшего в мире производителя смартфонов и микросхем памяти составила 14,1 трлн вон (10,73 млрд долларов) в апреле–июне 2022 года, что на 12% выше, чем годом ранее. Это стало самой высокой прибылью компании во втором квартале за последние четыре года, но оказалось ниже прогноза компании Refinitiv в 14,5 трлн вон.

Компания готовится к тяжелым временам, так как потребители всего мира сокращают расходы на фоне быстрого роста цен.

В последнее время аналитики пересмотрели прогнозы прибыли южнокорейского технологического гиганта в сторону понижения, поскольку растет вероятность того, что потребители и предприятия будут затягивать пояса на фоне признаков рецессии в мировой экономике.