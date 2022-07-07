Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM Фонтан горячей воды бил из-под земли в Приморском районе Санкт-Петербурга. Гигантский фонтан, который по словам очевидцев достигал восьмого этажа близстоящего дома, забил из-под земли на Серебристом бульваре, 16, вечером 6 июля. Как уточнили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», в 18:50 мск аварийная бригада локализовала дефект.

Дефект на трубопроводе в Петербурге t. me/netipichniipiter

«Изношенный участок трубы диаметром 273 мм был выявлен по итогам гидравлических испытаний от источника на Серебристом бульваре, 2. Место дефекта огорожено в соответствии с правилами безопасности, участок сети включен в план ремонта»,— сказали в пресс-службе, уточнив, что горячее водоснабжение абонентов обеспечено по обратному трубопроводу.

Заметим, что в результате аварии никто не пострадал.