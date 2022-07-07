Черкесск, 7 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в 2022 году возводятся десять спортивных объектов. Среди них физкультурно-оздоровительные комплексы и первая в республике умная спортплощадка. Об этом сообщил 7 июля глава республики Рашид Темрезов.

MarSaf Спортплощадка

«Всего же в этом году мы строим и будем открывать десять спортивных сооружений, среди которых ФОКи в Учкулане, Сары-Тюзе, Зеленчукской и первая в регионе умная площадка — физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в микрорайоне Московском Усть-Джегуты», — написал руководитель региона в своем телегам-канале.

По словам Темрезова, в Карачаево-Черкесии за девять лет численность любителей спорта выросла более чем в три раза. Большую роль в этом сыграли развитие спортивной инфраструктуры и популяризация здорового образа жизни.

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