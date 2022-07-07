Благовещенск, , 10:26 — REGNUM АО «Дирекция строящихся объектов» 27 июля 2022 года планирует выбрать подрядчика на строительство комплекса зданий медико-санитарной части для социального обеспечения деятельности космодрома «Восточный». Начальная цена торгов — 2 552 858 070 рублей, передаёт ИА REGNUM.

Космодром «Восточный « Kremlin.ru

Работы являются второй очередью на площадке 6.5 и ведутся в рамках исполнения государственного контракта от 29 ноября 2018 года.

В техзадании уточняется, что под объекты определен участок общей площадью 75 тыс. кв. м, кадастровая цена — 47 815 500 рублей.

Площадь строительства второй очереди составит 3,97 га. Работы должны быть завершены до 25 декабря 2022 года.

В состав комплекса входит детская поликлиника, детский стоматологический центр, стационар для взрослых, пищеблок, хозяйственный корпус, контрольно-пропускные пункты, трансформаторная подстанция, кислородно-газификационная станция.

Напомним, космодром строится в Амурской области.